Архитектор назвал главные антитренды в дизайне интерьера в 2023 году

«Ремонт, в котором отсутствует визуальная интрига, не вызывает отклика. Старайтесь не использовать идеально гладкие поверхности. В тренде сочетание шероховатости с гладкими поверхностями и декоративная штукатурка. Используйте меньше холодных оттенков, сейчас следует привносить в свой интерьер теплоту», — сказал он.

Кроме того, больше не актуален и чистый стиль. Эксперт отметил, что, создавая интерьер, важно отказаться от идеи воспроизвести определенный стиль по всем правилам. Вместо этого рекомендуется прислушаться к своим ощущениям, настроению и постараться внести больше индивидуальности. При это в современных интерьерах должна присутствовать натуральность, экологичность и простота, уточнил Осипов.

«Пару лет назад было популярно зонировать пространство, используя для этого деревянные рейки и лофт-перегородки. Сейчас этот способ откровенно изжил себя. Сегодня актуально визуально зонировать пространство с помощью декора, текстиля или мебели. Советую отдавать предпочтение перегородкам из ткани, гофрированного или матового стекла, необычного металла», — посоветовал дизайнер.

Он добавил, что в прошлое также ушли дорогая ткань в обивке мебели, мелкая плитка и разное напольное покрытие. Вместо этого лучше присмотреться к ткани-букле и широкоформатной керамике. Разное покрытие, по словам архитектора, уместно только в том случае, если для этого есть функциональная необходимость. К примеру, в жилых комнатах деревянные напольные материалы, а в кухне и санузлах — плитка или камень.

Ранее Осипов перечислил девять устаревших в интерьере предметов мебели. Особенно он выделил слишком сложные светильники.