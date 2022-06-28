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Мясников назвал провокатора аппендицита

Мясников назвал провокатора аппендицита
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Провокатора развития аппендицита назвал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, это шелуха семечек подсолнуха.

Доктор развеял миф о том, что прием обезболивающих препаратов затрудняет постановку диагноза. Человек не должен терпеть боль, заявил доктор. По словам Мясникова, воспаление можно снять и с помощью антибиотиков. Но в 30 процентах случаев вероятен рецидив. В этой связи эффективнее будет сразу провести операцию.

Врач подтвердил, что заболевание чаще встречается у людей до 19 лет. Провокаторами воспаления Мясников назвал семечки подсолнуха — их шелуха может забить просвет аппендикса. При этом избыток, например, мяса в рационе не влияет на развитие аппендицита.

Ранее доктор Мясников назвал самые полезные супы. Таковыми считаются протертые овощные.

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