Архитектор назвал худшие интерьерные сочетания

Худшие интерьерные сочетания в обстановке квартир назвал «Мосленте» концептмейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Первый из них — яркий фон в сочетании с обилием ярких оттенков.

«Чтобы избежать распространенной ошибки в дизайне, придерживайтесь баланса: нейтральный фон плюс 70 процентов ярких деталей от общей колористики. При таком решении вы получите идеальный цветовой интерьер», — сказал он.

Второй распространенной ошибкой он навал преобладание темного цвета в небольшом помещении. Такое решение, по словам специалиста, сделает квартиру визуально еще более тесной и мрачной. Такой же эффект дает обилие комнатных растений.

«Тяжелые шторы и декоративные колонны тоже являются не лучший дизайнерским сочетанием. Такой интерьер выглядит нарочито показным и слишком бутафорным. В данном случае следует отказаться от одного из элементов. Еще не рекомендую вешать массивные люстры при низких потолках», — добавил Осипов.

Ранее Осипов назвал главные ошибки при оформлении маленькой квартиры. Основной просчет — оформление пространства как одной сплошной комнаты.