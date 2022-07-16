Люди
Сегодня в 17:53
2 мин.

Архитектор составил рейтинг самых уютных вещей для дачи

Архитектор составил рейтинг самых уютных вещей для дачи
Фото: Пресс-служба

Рейтинг самых уютных вещей для дачи составил концепт-мейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Им он поделился с «Мослентой».

Эксперт отметил, что многие люди привыкли отвозить на дачу старые вещи, которые жалко выбросить, в результате чего загородный дом часто превращается в склад ненужных предметов. Чтобы создать уют, Осипов посоветовал избавиться от старого хлама.

Первым стильным предметом мебели для поддержания приятной атмосферы в доме он назвал кресло-кокон. «Такое кресло создаст личный островок уединения и счастья. В эту расслабленную обстановку захочется возвращаться вновь и вновь», — сказал он.

Читайте на тему:

Также дизайнер посоветовал установить на участке садовые качели. Зона комфортного отдыха станет местом притяжения и детей, и взрослых. Следует позаботиться и о наличии хорошего набора обеденной мебели. Архитектор добавил, что там, где собираются за общей трапезой родные люди, должно быть комфортно.

«Барбекю — незаменимая вещь для любимой дачи. Какой отдых без горячего шашлыка и печеных сосисок? Незаменимый атрибут дачного отдыха! Важный совет: пусть обеденная зона и зона шашлыков из соображений безопасности находятся друг от друга на внушительном расстоянии, если разрешает территория», — отметил организатор пространства.

Помимо этого, Осипов посоветовал приобрести камин и заменить старые раскладушки новыми стильными шезлонгами. Рядом с ними можно поставить небольшой столик для напитков.

Ранее эксперт-дачник, преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева раскрыла правила подготовки дачи к лету.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.