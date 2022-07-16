Архитектор составил рейтинг самых уютных вещей для дачи

Рейтинг самых уютных вещей для дачи составил концепт-мейкер, дизайнер свободного пространства, архитектор Александр Осипов. Им он поделился с «Мослентой».

Эксперт отметил, что многие люди привыкли отвозить на дачу старые вещи, которые жалко выбросить, в результате чего загородный дом часто превращается в склад ненужных предметов. Чтобы создать уют, Осипов посоветовал избавиться от старого хлама.

Первым стильным предметом мебели для поддержания приятной атмосферы в доме он назвал кресло-кокон. «Такое кресло создаст личный островок уединения и счастья. В эту расслабленную обстановку захочется возвращаться вновь и вновь», — сказал он.