Сестра Жанны Фриске опубликовала архивное фото певицы во время беременности

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) архивное фото певицы, сделанное во время беременности.

«Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами», — написала Наталья Фриске.

На опубликованном архивном снимке популярная певица, которая умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет из-за продолжительной болезни, позирует в купальнике на поздних сроках беременности.

Ранее сестра Жанны Фриске рассказала о последних днях жизни певицы.