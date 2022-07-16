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Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие

Арт-директор Бориса Моисеева оценил его самочувствие
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Самочувствие популярного певца Бориса Моисеева оценил его арт-директор Сергей Горох. В разговоре с Teleprogramma.pro представитель артиста сообщил, что Моисеев находится в стабильном состоянии.

«Он принимает все необходимые лекарства. Раз в два месяца его осматривает лечащий врач, никаких особых проблем нет. Мы с ним видимся каждый день, и он неизменно в хорошем настроении», — рассказал Горох.

Моисеев, ушедший со сцены в 2015 году, часто вспоминает свои выступления, отметил Горох. Арт-директор сообщил, что сейчас певец собирается поехать в Юрмалу.

По словам Гороха, Моисеев постоянно находится на связи с певицей Аллой Пугачевой. «Она — любимый друг Бориса и самый близкий его человек. Каждый месяц она присылает для Бориса тележку с продуктами — просто огромную, я с трудом могу ее завезти в квартиру. В тележке — все, что он любит, много всего вкусного», — рассказал он.

Ранее Горох раскрыл размер пенсии Моисеева.

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