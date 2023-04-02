Психолог перечислила признаки аутизма у ребенка в раннем возрасте

Основные признаки аутизма у ребенка в раннем возрасте перечислила в беседе с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС МГППУ, психолог Елизавета Давыдова. По ее словам, на это указывает отсутствие комплекса оживления.

Эксперт объяснила, что с раннего возраста здоровый ребенок следит взглядом и начинает двигать конечностями при виде взрослого. Кроме того, он реагирует на звуки и выдает различные эмоциональные реакции. В случае их отсутствия взрослому стоит насторожиться.

РАС можно заподозрить у нетактильного ребенка, который не любит сидеть на руках у родителей, и чтобы его целовали. Кроме того, насторожить должны и монотонные зацикленные действия малыша в случае, если его тяжело переключить на что-то другое.

«Основными диагностическими критериями являются нарушение общения и стереотипное повторяющееся поведение», — подчеркнула Давыдова.

При обнаружении подобных проявлений родителям нужно обратиться к психологам и дефектологам. Доктора, в свою очередь, помогут выяснить точную причину их появления.

Ранее признаки депрессии у ребенка перечислила клинический психолог, ведущая семинаров и мастер-классов по психологии Мария Бабушкина.