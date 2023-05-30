Илья Авербух призвал не верить слухам о здоровье Костомарова

Вклад в выздоровление фигуриста Романа Костомарова его жены, фигуристки Оксаны Домниной отметил в разговоре с ТАСС хореограф Илья Авербух.

«Оксана каждый день находится рядом с Ромой. Он настоящий боец, герой, но ее поддержка для него очень важна», — заявил Авербух.

Хореограф отметил, что в сети регулярно появляется много разной информации о здоровье спортсмена, но верить всему подряд не стоит. Самая достоверная информация — та, что получена из первых уст, поэтому лучше дождаться новых сообщений в соцсетях самого Костомарова.

«Я связываюсь с Ромой раз в три-четыре дня. Сейчас самое важное, чтобы полностью прошла реабилитация», — сказал Авербух.

Ранее стало известно, что Костомаров собирается вернуться к работе после небольшого «тюнинга». В начале января олимпийский чемпион по танцам на льду попал в реанимацию одной из московских больниц с серьезным поражением легких, его подключили к аппарату ИВЛ. Позднее из-за развившегося сепсиса ему потребовалась ампутация обеих стоп и пальцев левой руки.