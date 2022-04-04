Россиянам назвали число доступных стран для прямых перелетов в апреле

Для прямых перелетов в апреле россиянам будет доступно 19 стран. Об этом сообщает KP.RU.

По информации источника, в апреле прямыми рейсами из России можно долететь до Азербайджана, Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, ОАЭ, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Шри-Ланки и Эфиопии.

Также отмечается, что самые дешевые авиабилеты продаются в Белоруссию и стоят от 4,2 тысячи рублей. В Турцию билеты в среднем обойдутся в 28 тысяч рублей. А среди наиболее дорогих направлений — Израиль, Венесуэла, Иран и Катар. Цена билетов в эти страны варьируется от 63 тысяч до 128 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» назвали самые популярные авианаправления по России в апреле текущего года. В топ-5 попали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.