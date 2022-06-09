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Назван снижающий риск развития рака продукт

Назван снижающий риск развития рака продукт
Фото: Gil Ndjouwou / Unsplash

Снижающий риск развития рака кишечника продукт «Известиям» назвала врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. По словам специалиста, это и ряд других полезных воздействий на организм человека оказывает авокадо.

«Содержащаяся в нем в большом количестве клетчатка улучшает работу кишечника, снижает всасывание холестерина и сахара, улучшает состав кишечной микробиоты, а также предотвращает развитие рака кишечника», — заявила Михалева.

Включение несладкого фрукта в рацион, продолжила врач, также поможет сделать волосы блестящими, а кожу бархатистой. Несмотря на калории в продукте, они представлены очень полезными жирами, предотвращающими развитие атеросклероза сосудов и защищающими организм от хронического воспаления.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала продукты для восстановления печени. По ее словам, такому эффекту способствуют овсяная каша, урбеч из расторопши, творог, печеные яблоки и отвар шиповника.

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