В Подмосковье автобус со школьниками опрокинулся на трассе

На подмосковной трассе в Щелковском районе попал в аварию автобус со школьниками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Школьный автобус, в салоне которого находились 30 детей, съехал с трассы и опрокинулся. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.

Кадры с места аварии публикует Telegram-канал «Типичное Щелково | ТЩ».

Ранее сообщалось, что автомобиль такси сбил мужчину на МКАД и попал на видео.