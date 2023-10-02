09:06, 02 октября 2023
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В Подмосковье автобус со школьниками опрокинулся на трассе
На трассе в Щелковском районе опрокинулся автобус с 30 школьниками.
Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»
На подмосковной трассе в Щелковском районе попал в аварию автобус со школьниками, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.
Школьный автобус, в салоне которого находились 30 детей, съехал с трассы и опрокинулся. По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет.
Кадры с места аварии публикует Telegram-канал «Типичное Щелково | ТЩ».
Ранее сообщалось, что автомобиль такси сбил мужчину на МКАД и попал на видео.