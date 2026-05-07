Автобус задавил женщину в Москве

Женщина попала под автобус на востоке Москвы. Об этом сообщает агентство «Москва».

Авария произошла утром в четверг, 7 мая, на территории автобусной стоянки на улице Кусковская. По предварительным данным, женщина находилась на проезжей части, не предназначенной для прохода. От полученных травм она скончалась на месте.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

Читайте также: