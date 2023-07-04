15:03, 04 июля 2023
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В Москве автомобиль упал со второго этажа парковки и попал на видео
В Москве автомобиль с женщиной в салоне упал со второго этажа парковки и перевернулся.
Автомобиль с женщиной в салоне упал со второго этажа парковки в московском торговом центре «Филион» на западе города. Инцидент попал на видео, опубликованное Mash.
При падении машина перевернулась и приземлилась на асфальт на крышу. Пострадавшую удалось вытащить из авто — медики оказывают ей необходимую помощь на месте.
Ранее мужчина разгромил несколько авто на парковке в Москве и попал на видео. Он бил по зеркалам машин всем, что попадалось под руку.