В Москве автомобиль упал со второго этажа парковки и попал на видео

При падении машина перевернулась и приземлилась на асфальт на крышу. Пострадавшую удалось вытащить из авто — медики оказывают ей необходимую помощь на месте.

Ранее мужчина разгромил несколько авто на парковке в Москве и попал на видео. Он бил по зеркалам машин всем, что попадалось под руку.