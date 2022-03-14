Автор детективов рассказала о важности наличия самовара в 90-е

Писательница, автор детективных романов Татьяна Устинова рассказала о важности наличия самовара в 90-е. Ее процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

«В те годы было голодно, совсем не до жиру. Все научные институты, включая тот, в котором работал мой муж, в одночасье перестали платить зарплату. Купить десяток яиц стало делом неслыханным», — вспомнила Устинова.

Тогда большим утешением и радостью для семьи писательницы был самовар. «Ведь чай из самовара — это праздник. Но зимой его можно было ставить только возле печи и вытяжки, куда направлялась труба, на улице он просто так не согреется», — поделилась рассказчица.

Однако муж Устиновой изобрел новый способ нагрева самовара. Он надевал на него телогрейку и в таком виде топил щепками и шишками во дворе дома. «В таком одеянии самовар закипал на улице! Мы приносили его домой, где мгновенно распространялся потрясающий запах костра. Вода, нагретая таким образом, была очень вкусной», — заключила писательница.

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