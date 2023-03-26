15:22, 26 марта 2023
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Машину автора хита 90-х «Я у твоих ног» обстреляли в Москве
Автомобиль звезды 90-х Наталии Власовой обстреляли в Москве.
Фото: Anatoly Lomokhov / <a href="https://globallookpress.com/" target="_blank">Globallookpress.com</a>
В Москве обстреляли автомобиль звезды 90-х и автора хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой, сообщает РЕН ТВ. Артистка обнаружила повреждения на автомобиле после возвращения с сольного концерта из Иваново.
Ситуацию прокомментировал менеджер певицы Андрей Карпов. Он сообщил, что Власова обратилась в правоохранительные органы. «Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются», — уточнил он.
Ранее Власова подожгла собственную квартиру в центре Москвы. Звезда чуть не спалила жилое по неосторожности, однако уладила ЧП без приезда пожарных, накрыв возгорание мокрым полотенцем.