Машину автора хита 90-х «Я у твоих ног» обстреляли в Москве

В Москве обстреляли автомобиль звезды 90-х и автора хита «Я у твоих ног» Наталии Власовой, сообщает РЕН ТВ. Артистка обнаружила повреждения на автомобиле после возвращения с сольного концерта из Иваново.

Ситуацию прокомментировал менеджер певицы Андрей Карпов. Он сообщил, что Власова обратилась в правоохранительные органы. «Личность злоумышленника и мотив сейчас выясняются», — уточнил он.

Ранее Власова подожгла собственную квартиру в центре Москвы. Звезда чуть не спалила жилое по неосторожности, однако уладила ЧП без приезда пожарных, накрыв возгорание мокрым полотенцем.