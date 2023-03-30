Автор книги о мигрантах признал наличие у приезжих вторых семей в Москве

Автор книги «Записки мигранта» Кубан Абылкасымов подтвердил наличие у некоторых приезжих вторых семей в Москве. На личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он описал ситуацию, произошедшую с его знакомыми.

«Приехав в Москву на заработки, оставив мужа с двумя детьми, проработав полтора года, она начала свою жизнь с другим. Не было никаких правил предохранения, поэтому вскоре она оказалась в положении. Аборт поздно. Муж оставляет детей родителям и собирается к ней, тоже на заработки, он не в курсе», — рассказал писатель.

Абылкасымов уточнил, что столичный любовник при этом бросать приезжую не собирается, хотя и у него есть своя семья, с которой он планирует дальше жить.

«Может, ценности семьи не были привиты изначально, или семья для них — это нечто обыденное, неминуемое и нет в ней чувств, а есть ежедневный быт? Я не знаю, как им распутать этот клубок. Москва — это хороший экзамен на прочность отношений, проверка на принципы и характер. Проверка на целомудрие и просто на человечность», — отметил писатель.

Пост вызвал бурную реакцию юзеров. Некоторые предположили, что во всем виноват супруг женщины, отпустивший ее на заработки. «Почему он сам не поехал? Почему жену отправил? А забеременела она, потому что воспитана так, что ею пользуются — в идеале муж, а нет мужа — так любой мужчина, главное, чтоб один, а она потом рожает. Это наше воспитание всем почти девочкам», — рассказала уроженка ближнего зарубежья. Она посоветовала героине истории попробовать пожить одной, чтобы научиться ценить себя. Любовник, по ее мнению, должен помогать содержать общего ребенка, а муж — содержать рожденных в браке детей. «По идее, лучше б, конечно, всем развестись и построить новые отношения. Но какой муж или жена откажутся от регулярно присылаемых денег?» — добавила она.

Другая участница дискуссии высказала мнение, что почти у всех мигрантов, оставивших семьи на родине, в России есть вторая семья. «Приятель недавно познакомился с женщиной, сильно влюбился, она ему сказала, что в разводе. Поехал к ней в Москву, оттуда вместе поехали отдыхать, и там он случайно услышал, как она общается с мужем. И подобных случаев я очень много знаю», — поделилась она.

Многие заявили, что больше всего в данной ситуации жалко детей. Один из фолловеров писателя отметил, что уезжать на заработки в одиночку не стоит, если ехать — то всей семьей, чтобы было меньше соблазнов.

Ранее Абылкасымов рассказал о задержании за просроченную регистрацию в Москве.