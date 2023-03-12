Автор песен Пугачевой назвала размер своей пенсии

Размер своей пенсии назвала в эфире программы «Секрет на миллион» поэтесса Лариса Рубальская, автор песен Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других звезд. Она сообщила, что ежемесячно получает от государства 30 тысяч рублей.

При этом ежемесячные расходы Рубальской составляют 200 тысяч рублей. Она пояснила, что живет на авторские отчисления, а также берет подработки. В указанную сумму входят оплата коммунальных платежей, зарплата домработнице, помощь близким, путешествия и личные нужды.

Ранее на размер пенсии пожаловаласьизвестная телеведущая, актриса, диктор Центрального телевидения СССР Ангелина Вовк. «Ну как можно жить на пенсию в 15 тысяч рублей? Я вот, например, получаю 17 тысяч. Я, народная артистка России», — заявила она.