Автоюрист объяснил последствия попадания в аварию на электросамокате

О последствиях попадания в аварию на электросамокате в интервью «Газете.Ru» рассказал автоюрист Сергей Смирнов.

«Поскольку формально пользователи маломощных электросамокатов являются пешеходами, то при столкновении с обычным пешеходом конфликт будет решаться в общем порядке, без участия ГИБДД», — объяснил эксперт и добавил, что мощность транспортного средства в таком случае не должна превышать 0,25 киловатт, а скорость разгона должна быть не выше 25 километров в час.

Юрист также рассказал, что формально подросткам до 18 лет нельзя пользоваться арендными электросамокатами, это обязаны контролировать сервисы кикшеринга. Если авария произойдет с участием несовершеннолетнего, то ответственность за его действия будут нести родители или законные представители, предупредил собеседник.

Ранее в Дептрансе сообщили об изменении ограничений для пользователей кикшеринга. Так, поправки в ПДД установят приоритетность передвижения по велоинфраструктуре, ограничение скорости до 25 километров в час и единые «медленные зоны».