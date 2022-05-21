Надежда Бабкина раскрыла способ добиться успеха в Москве

Способ добиться успеха в Москве раскрыла певица и телеведущая Надежда Бабкина. Ее процитировало интернет-издание «Москвич Mag».

Бабкина приехала в российскую столицу в 1971 году. По ее словам, в то, что ей удастся задержаться в Москве, тогда не верил никто, даже родители, поскольку в городе у нее не было никаких знакомых, никакого «блата».

«Я и сама даже не подозревала тогда, что стану москвичкой на всю оставшуюся жизнь. Радость меня переполняла, я испытывала новое для себя состояние — какую-то мощную веру в собственное будущее», — поделилась народная артистка РФ.

Певица подчеркнула, что сразу ухватила ритм города. «В Москве очень стремительный поток событий, необходимо все время шевелиться, моментально реагировать, мыслить темпово. "Завтра подумаю, а послезавтра скажу" — это не про столицу. Только здесь и сейчас. Иначе поезд уйдет. Тебя спросили — быстро реагируй. Пришла идея в голову — тут же предлагай. Только так можно найти свое место под солнцем в Москве», — заключила Бабкина.

Ранее Бабкина отреагировала на отъезд певицы Аллы Пугачевой из России в Израиль.