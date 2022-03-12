Московский банкир оценил последствия западных санкций для экономики России

Председатель наблюдательного совета Московской биржи, банкир, профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин в разговоре с экономистом Евгением Коганом высказал свои предположения о последствия западных санкций для экономики России. Запись разговора опубликована YouTube-канале.

По мнению специалиста, проблемы в российской экономике можно будет решить минимум за три года — устранение последствий будет даже более длительным, чем в 1998 году. «2008 год и даже 2014 год — это кризисы, которые решались рыночными силами. Нынешний кризис носит нерыночный характер, так как он порожден массовым уходом инвесторов с рынков и массовым уходом зарубежных компаний», — сообщил Вьюгин.

Банкир объяснил, что правительство и финансово-экономический блок не были в достаточной степени информированы о том, что может случиться. По его словам, они рассчитывали на более мягкие санкционные сценарии. Специалист отметил, что даже после стабилизации геополитической обстановки ограничения, наложенные на российскую экономику, будут действовать гораздо дольше.

В то же время, Вьюгин сообщил, что предприниматели, вне зависимости от того, насколько успешно шли их дела раньше, сейчас находятся в тяжелом положении из-за ряда факторов — логистических проблем, нарушения отношений с иностранными партнерами, жестких решений российских властей по контролю за движением капитала.

Банкир предположил, что в ближайшее время минимум в два раза сократится экспорт, так как за рубежом, по его словам, уже стали отказываться принимать поставки российских товаров, некоторые страны перестали отгружать нефть.

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