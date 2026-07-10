Банкноту с Кремлем обновили

Банк России ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Об этом сообщается в Telegram-канале регулятора.

Купюра посвящена Центральному федеральному округу. Оформление лицевой стороны не изменилось — на ней изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. На оборотной же стороне появилось стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с некоторыми банкнотами номиналом 5000 рублей и 1000 рублей.

В Центробанке отметили, что купюра новая 100 рублей является законным средством наличного платежа на территории России наравне с ранее выпущенными.

Весной сообщалось, что житель Москвы подал в суд на популярный маркетплейс из-за туалетной бумаги с ликом Ярослава Мудрого. Мужчина рассказал, что на бумаге изображена тысячерублевая купюра с памятником князю, причисленному к лику святых, и храмом Иоанна Предтечи.