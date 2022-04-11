Девушка получила тяжелые травмы в московском баре

С тяжелыми травмами, полученными при падении, была госпитализирована в медицинское учреждение посетительница одного из московских баров. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Медики диагностировали у 21-летней москвички закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение. Как оказалось, в заведении пострадавшую нечаянно толкнул неизвестный. Она потеряла равновесие и упала, ударившись головой об стол.

Агентство сообщает, что инцидент произошел в заведении на улице Большая Татарская. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее популярную TikTok-блогера Терезу Пудовкину избили в центре Москвы. Сообщалось, что девушка пострадала от рук своих знакомых.