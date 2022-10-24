Люди
01:39, 24 октября 2022
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Известный бард назвал главное преимущество Москвы

Известный бард назвал главное преимущество Москвы
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Главное преимущество Москвы назвал «Москвич Mag» известный советский и российский бард, композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков. По его мнению, Москва — самый театральный город.

«В том же Берлине театров гораздо меньше. У нас ведь их столько — на любой вкус и любого направления. Все не успеешь и обойти. Лично я очень люблю театры», — объяснил он.

Понятие «москвич, Гладков считает очень размытым, так как в столице проживает множество людей из разных концов страны и мира. При этом он не видит в этом ничего плохо, а, наоборот, считает это правильным.

«К сожалению, в последние годы некоторые приезжие стали ощущать себя в Москве неуютно. Такого быть не должно. Столица должна принимать всех, и отношение к жителям, откуда бы они ни были, должно быть таким же, как к людям, родившимся в Москве», — сказал бард.

Ранее доступный 24 часа в сутки семь дней в неделю сервис назвал главным преимуществом жизни в Москве диджей Грув.

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