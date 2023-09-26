Бари Алибасов подал в суд из-за «торможения» в игре World of Tanks

76-летний продюсер Бари Алибасов подал в суд на магазин электроники «М.Видео» из-за медленной работы ноутбука. Как рассказала «Газете.Ru» помощница продюсера Елена, компьютер за 200 тысяч рублей сильно «тормозит» при включении игры World of Tanks.

По словам собеседницы, Алибасов перенес операцию на позвоночнике, после чего ему решили приобрести игровой ноутбук, чтобы он мог проводить в нем время, не напрягая спину. Однако полюбившуюся продюсеру игру World of Tanks компьютер не тянет и постоянно «тормозит».

Несколько раз по гарантии ноутбук сдавали в сервисный центр, однако проблема не решилась. Кроме того, в магазин было направлено три заявления о возврате денежных средств за компьютер. Сторона Алибасова подала в суд, однако в иске им отказали. Сейчас адвокат продюсера подала документы в суд на повторное рассмотрение, чтобы вернуть всю сумму за ноутбук.

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