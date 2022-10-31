Стало известно о состоянии здоровья Бари Алибасова

О состоянии здоровья музыканта и продюсера Бари Алибасова рассказал изданию PROZVEZD участник группы «На-На» певец Владимир Политов. С его слов стало известно, что артист восстанавливается после операции на позвоночнике.

«С ним рядом находится человек, который за ним ухаживает, выполняет бытовые вопросы. Он ни в чем не нуждается», — заявил Политов. Он добавил, что Алибасов регулярно принимает лекарства и выполняет оздоровительные процедуры.

Участники «На-На» видятся с Алибасовым один-два раза в месяц. «Мы же не медики. Но знаем, что Бари находится в надежных руках. Ему организован хороший уход. Он много гуляет — в общем, у него все хорошо», — сообщил певец. По его словам, продюсер продолжает интересоваться делами группы.

Ранее Алибасов прогулялся по Москве босиком и попал на видео. Продюсер объяснил свой поступок тем, что натер мозоли новыми ботинками.