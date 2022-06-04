Бари Алибасов заявил о внебрачных детях от поклонниц по всей России

О внебрачных детях от поклонниц по всей России заявил 74-летний музыкант Бари Алибасов. В беседе с КP.RU основатель группы «На-На» не смог назвать точное количество потомков.

«Ну, всех их я точно не знаю и даже не видел. Потому что приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей, полгорода перетрахали. И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», — сказал Алибасов.

Музыкант признался, что в советское время разрешал «На-На» приводить девочек в гостиницу после концертов, хотя это было запрещено законодательно.

Ранее стало известно о свадьбе 74-летнего Бари Алибасова и его сиделки. Эту информацию в разговоре с «Экспресс Газетой» прокомментировал сын Алибасова. Мужчина рассказал, что он ничего не знает о свадьбе и на торжество его не позвали.