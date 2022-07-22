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Жена рэпера Джигана показала свой бассейн в новом особняке

Жена рэпера Джигана показала свой бассейн в новом особняке
Фото: @Samoylovaoxana

Жена рэпера Джигана, блогерша Оксана Самойлова продемонстрировала на видео свой бассейн в новом особняке. Внутреннее убранство дома она показала на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В коттедже рэпера и его супруги есть отдельное помещение с бассейном, джакузи и камином. «Мы еще не довезли мебель, лежаки все завернуты. Но теперь мы будем купаться круглый год», — сообщила Самойлова.

В четырехэтажном особняке пары имеется лифт. Самойлова опубликовала кадры из кабины подъемника, сообщив, что едет на этаж со спальнями. «На самом деле это так нелепо, иметь лифт дома», — посмеялась блогерша.

Ранее блогерша рассказала, что они с мужем подыскивали новую недвижимость два года. Самойлова выложила несколько кадров из дома и сообщила, что в просторном коридоре можно «устраивать реальные гонки».

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