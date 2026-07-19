Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о незаконной деятельности косметолога в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте следкома.

Речь идет о женщине, которая без медицинского образования продолжает осуществлять незаконную практику, несмотря на то, что уже был причинен вред здоровью клиентов. О чем был сюжет в эфире одной из программ на федеральном телеканале.

Кроме того, отмечается, что она нападала на сотрудников телеканала во время выполнения ими редакционного задания.

По данному факту следственными органами СК России по Москве расследуется уголовное дело.

Ранее в одном из косметологических салонов Москвы 58-летняя женщина умерла во время процедуры. Предположительно, причиной гибели стала анестезия.