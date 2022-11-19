Босой мужчина без штанов пробежался по заснеженным улицам Москвы и попал на фото, опубликованное в группе «Печатники — любимый район» во «ВКонтакте». Экипировка полуголого бегуна рассмешила москвичей.

«Вот теперь есть повод требовать замену реагентов на песок! Реагенты разъедают ноги и вредят здоровью человека!», «Да, часто его зимой вижу. У него даже нос не краснеет от холода», «За пивом», — прокомментировали юзеры.

Соседи мужчины отметили, что нередко встречают его на улице в подобном виде как зимой, так и летом. Один из пользователей указал, что бегун всегда находится в трезвом состоянии и адекватно себя ведет.

Ранее босой и полуголый мужчина в одних шортах станцевал на Таганской улице в центре Москвы и попал на видео.