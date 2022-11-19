Люди
06:37, 19 ноября 2022
1 мин.

Экипировка полуголого бегуна рассмешила москвичей

Экипировка полуголого бегуна рассмешила москвичей
Фото: Елизавета Денисова / страница «Печатники — любимый район» во «ВКонтакте»

Босой мужчина без штанов пробежался по заснеженным улицам Москвы и попал на фото, опубликованное в группе «Печатники — любимый район» во «ВКонтакте». Экипировка полуголого бегуна рассмешила москвичей.

«Вот теперь есть повод требовать замену реагентов на песок! Реагенты разъедают ноги и вредят здоровью человека!», «Да, часто его зимой вижу. У него даже нос не краснеет от холода», «За пивом», — прокомментировали юзеры.

Соседи мужчины отметили, что нередко встречают его на улице в подобном виде как зимой, так и летом. Один из пользователей указал, что бегун всегда находится в трезвом состоянии и адекватно себя ведет.

Ранее босой и полуголый мужчина в одних шортах станцевал на Таганской улице в центре Москвы и попал на видео.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.