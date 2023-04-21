Беременная 38-летняя певица Катина рассказала о самочувствии

О своем самочувствии в период новой беременности рассказала в беседе с «Дети Mail.ru» экс-солистка группы t.A.t.u, 38-летняя певица Лена Катина. Артистка призналась, что беременность протекает без осложнений, однако физически ей намного тяжелее, чем было в период вынашивания первого ребенка.

«В первом триместре подташнивало, тогда как с Сашей (старшим сыном) вообще не было токсикоза», — отметила она.

Катина призналась, что, решив стать родителями вновь, они с супругом, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, быстро добились желаемого. «Все-таки мне 38, поэтому мы думали, что на зачатие потребуется больше времени… Но нам повезло», — призналась певица.

Второй ребенок должен появиться в семье артистки в середине лета. Покупкой всех необходимых для младенца вещей Катина планирует заняться после 30-й недели беременности.

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