Беременная Монеточка заявила о бессмысленности медицинской помощи при родах

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, заявила о бессмысленности медицинской помощи при родах. Своими размышлениями беременная исполнительница поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ожидающая первенца артистка рассказала, что раньше процесс рождения ребенка казался ей мучительным, однако потом она поняла, что это не так. «В организме здоровой женщины, где беременность протекает нормально, есть все для того, чтобы родить этого ребенка. И не нужна там какая-то дополнительная помощь. Как при операции, знаете: вот, мы лежим и из нас это уже нужно щипцами вытаскивать и ставить какие-то бесконечные уколы», — пояснила она.

Монеточка сообщила, что изучила исторические факты и пришла к выводу, что во многих обществах к родам относятся спокойно и не считают беременность неестественным состоянием. «В общем, мой вердикт пока что таков, что это европейская цивилизация излишне заморочила и усложнила женщинам их комфортный натуральный процесс. Может я свои слова заберу назад, когда сама на себе это испытаю. Но пока что я чувствую так», — сказала исполнительница.

Ранее Монеточка объявила о беременности в интервью и сообщила, что ждет дочь. Отцом девочки стал музыкант и саунд-продюсер Виктор Исаев, за которого певица вышла замуж в 2020 году.