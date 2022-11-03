Люди
10:53, 03 ноября 2022
1 мин.

Экс-солистка t.A.t.u подтвердила свою беременность

Экс-солистка t.A.t.u подтвердила свою беременность
Фото: @super.ru

Свою беременность вторым ребенком подтвердила в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) экс-солистка t.A.t.u Лена Катина. Артистка сделала репост материала Super.ru.

«По информации нашего инсайдера, исполнительница очень хочет девочку и уже даже выбрала имя. Более того, артистка определилась с роддомом: выбор пал на клинику при ММА имени Сеченова. К слову, по знаку зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль», — сообщило издание.

Публикация сопровождается снимкой Катиной с положительным тестом на беременность в руке. Это будет первый общий ребенок с ее супругом Дмитрием Спиридоновым.

Ранее Лена Катина призналась в проблемах со здоровьем из-за изнурительных диет во время пика популярности группы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.