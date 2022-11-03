Экс-солистка t.A.t.u подтвердила свою беременность

Свою беременность вторым ребенком подтвердила в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) экс-солистка t.A.t.u Лена Катина. Артистка сделала репост материала Super.ru.

«По информации нашего инсайдера, исполнительница очень хочет девочку и уже даже выбрала имя. Более того, артистка определилась с роддомом: выбор пал на клинику при ММА имени Сеченова. К слову, по знаку зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль», — сообщило издание.

Публикация сопровождается снимкой Катиной с положительным тестом на беременность в руке. Это будет первый общий ребенок с ее супругом Дмитрием Спиридоновым.

Ранее Лена Катина призналась в проблемах со здоровьем из-за изнурительных диет во время пика популярности группы.