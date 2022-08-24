Большинство россиян заявило о бесполезности западных ценностей

О бесполезности западной цивилизации, демократии и культуры заявили 59 процентов опрошенных россиян — 33 процента считают, что западные ценности не подходят жителям России, 26 назвали их разрушительными, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще заявляют о негативном отношении к западным ценностям и образу жизни россияне из небольших населенных пунктов, имеющие неполное среднее образование и регулярно смотрящие телевизор.

За прошедшие 22 года доля тех, кто разделяет подобную точку зрения, выросла. В 2000 году к западным ориентирам отрицательно относились 25 процентов респондентов, 10 процентов считали их гибельными. Большинство говорило, что от демократии и культуры Запада можно перенять много полезного. Сейчас так считают всего 30 процентов.

О позитивном отношении к иностранным ценностям в 2022 году чаще заявляет молодежь. Мнение о том, что России необходимо перенимать западные установки, разделяют 50-55 процентов опрошенных 18-34 лет. Среди людей старше 60 лет с этим утверждением не согласны 70 процентов.

Каждый второй респондент при этом считает, что россияне сами начали забывать о собственной культуре, и Запад тут ни при чем. Усиление влияния иностранной культуры беспокоит 35 процентов опрошенных. По этому поводу общественное мнение с 2000 года не изменилось. ВЦИОМ отметил, что об отдалении от родной культуры заявили 73 процента молодых людей 18-24 лет.

О том, что западные ценности негативно влияют на вкусы россиян, считают 44 процента — на восемь процентов больше, чем в 2000 году. О положительном влиянии чаще других говорит молодежь, большинство респондентов старшего возраста так не считают.

Ранее 51 процент россиян заявил, что сексуальная ориентация дана человеку от природы. Четверть жителей страны высказались за то, что ориентация в течение жизни отчасти формируется под влиянием не только биологических, но и сторонних факторов