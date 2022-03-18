Психиатр дала советы страдающим бессонницей

Врач-психиатр, психотерапевт, невролог, доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Ольга Котова в интервью радио Sputnik дала советы по избавлению от бессонницы, вызванной стрессом.

Последствиями стрессовых ситуаций, тревоги на фоне неопределенности нередко становятся нарушение сна и даже бессонница, заявила специалист. Чтобы бороться с ними, она порекомендовала соблюдать гигиену сна. «Самый главный принцип такой гигиены — ложиться и вставать приблизительно в одно и то же время. Даже если у вас долго не получалось заснуть, нужно вставать как обычно, можно по будильнику», — подчеркнула Котова.

Очень важно не спать днем, пытаясь «добрать» ночной сон, продолжила врач. «Постель мы не должны использовать ни для чего, кроме сна. Новости, телефон, просмотр телевизора — все это делать в постели нежелательно», — отметила она, добавив, что от использования гаджетов желательно воздерживаться в последние два-три часа перед сном.

Если через месяц после начала следования всем перечисленным советам проблема не решится, стоит записаться на прием к специалисту, заявила Котова. «Это уже острая фаза нарушения сна. Требуется личная консультация врача, который выпишет специальные препараты. Острая фаза опасна тем, что может перейти в хроническое нарушение сна, с этим справляться уже сложнее», — объяснила специалист.

Хронические нарушения сна могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сахарному диабету, ожирению и другим проблемам, поэтому с ними обязательно надо бороться, резюмировала Котова.

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