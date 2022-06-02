Почти половина россиян готова оставлять без присмотра 7-летних детей

Возраст ребенка, при котором его можно оставлять без присмотра, назвали россияне в совместном исследовании компаний «Росгосстрах», «Открытие» и MAXIMUM Education. Почти половина респондентов — 46 процентов — считает, что дети 7–9 лет могут спокойно оставаться дома одни, сообщает РБК.

23,5 процентов респондентов готовы оставлять без присмотра детей не младше 10-13 лет, пятая часть — 5–7 лет. Четыре процента родителей готовы оставить дома одного ребенка в возрасте 3–5 лет, а один процент позволяет такое только после совершеннолетия.

Чаще всего родители оставляют детей из-за необходимость выйти «на минутку». Например, выкинуть мусор, сходить в магазин, поехать по делам и рабочим обязанностям. Реже это происходит в связи с потребностью уйти на полный рабочий день и по личным делам — к косметологу, парикмахеру, на маникюр.

При этом больше сего такие родители боятся, что оставшийся один ребенок забудет выключить плиту или пустит в дом посторонних.

Ранее следственный комитет напомнил о мерах по защите детей от падений из окон. Первое правило безопасности — не оставлять малыша без присмотра, особенно если в комнате открыто окно.