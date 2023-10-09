Бездомный с необычным плакатом попал на видео в Москве

Россияне поделились своими мнениями в комментариях. «100 процентов учителя с родителями скинулись, чтоб он там сидел», «Вообще не гарантия. Помнится, ходил по метро бездомный с красным дипломом Бауманки», «Ну не факт, конечно», «Где ты был раньше», — написали они.

Ранее жители Подмосковья построили апартаменты для бездомных котов.