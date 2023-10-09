02:31, 09 октября 2023
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Бездомный с необычным плакатом попал на видео в Москве
Московский бездомный посоветовал школьникам хорошо учиться.
Бездомного с необычным плакатом заметили возле одной из станций метро в Москве. Очевидцы сняли видео, ролик опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
«Хорошо учись в школе», — написан на плакате совет.
Россияне поделились своими мнениями в комментариях. «100 процентов учителя с родителями скинулись, чтоб он там сидел», «Вообще не гарантия. Помнится, ходил по метро бездомный с красным дипломом Бауманки», «Ну не факт, конечно», «Где ты был раньше», — написали они.
Ранее жители Подмосковья построили апартаменты для бездомных котов.