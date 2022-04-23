Главный диетолог Москвы перечислила безопасные красители для яиц

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости перечислила безопасные красители для яиц. К ним относятся луковая шелуха, корни клубники, марена красильная и специальные пищевые красители.

«Нельзя использовать для окрашивания яиц не предусмотренные для этих целей красители, поскольку они могут содержать токсичные вещества опасные для вашего здоровья», — предупредила врач.

Что касается срока годности яиц, в вареном виде их можно хранить до 36 часов при температуре от плюс двух до плюс шести градусов. Речь идет о продукте, приготовленном вкрутую в кипящей воде в течение 10 минут. Яйца с поврежденной скорлупой хранить нельзя, подчеркнула диетолог.

«На куличах промышленного выпуска срок годности и условия хранения указаны на упаковке продукта. Сроки годности кулича домашней выпечки зависят от технологии приготовления и состава ингредиентов, но в среднем составляют не более 48 часов», — добавила Стародубец. Она предостерегла от употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности из-за их опасности для здоровья и жизни.

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