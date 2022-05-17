Безруков назвал условие своего перехода из актеров в дачники

Замену актеров голограммами назвал в своем Telegram-канале народный артист России Сергей Безруков условием, при котором он готов променять карьеру на жизнь дачника. Так актер отреагировал на новость о предстоящих съемках российского сериала по сценарию, написанному с помощью нейросети.

«Теперь вот и сценарии пишет искусственный интеллект. Осталось подождать, когда и в театрах актеров заменят голограммы, и можно уходить на заслуженный отдых», — написал он.

По словам Безрукова, в случае вытеснения из профессии живых актеров современными технологиями он отправится с женой на дачу «картошку сажать, рыбачить и ходить за грибами».

«Но, конечно, хочется верить, что и людям останется место в искусстве», — закончил сообщение артист.

Ранее Безруков рассказал о продолжении культового сериала «Бригада». По его словам, снять новые части киноленты невозможно.