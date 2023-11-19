Экс-супруга Сергея Безрукова купила дом в Подмосковье в кредит

Актриса Ирина Безрукова рассказала Lady.mail.ru о своем новом доме в Подмосковье. Звезда приобрела современную каркасную постройку в полутора часах езды от своей столичной квартиры.

«Дом я купила в кредит — выплачивать его буду до 2036 года. Можно было бы, наверное, подождать, накопить денег и взять за наличные, но я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, а не абстрактным будущим», — поделилась Безрукова.

Актриса рассказала, что дом был с внутренней отделкой и ей пришлось только докупить мебель. Сейчас она бывает в новом жилище на выходных, а постоянно проживает в Москве.

Ранее фигурист Евгений Плющенко купил машину Mercedes-Benz в кредит на пять лет.