18:32, 19 ноября 2023
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Экс-супруга Сергея Безрукова купила дом в Подмосковье в кредит
Актриса Ирина Безрукова купила дом в Подмосковье в кредит до 2036 года.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актриса Ирина Безрукова рассказала Lady.mail.ru о своем новом доме в Подмосковье. Звезда приобрела современную каркасную постройку в полутора часах езды от своей столичной квартиры.
«Дом я купила в кредит — выплачивать его буду до 2036 года. Можно было бы, наверное, подождать, накопить денег и взять за наличные, но я поняла, что хочу жить здесь и сейчас, а не абстрактным будущим», — поделилась Безрукова.
Актриса рассказала, что дом был с внутренней отделкой и ей пришлось только докупить мебель. Сейчас она бывает в новом жилище на выходных, а постоянно проживает в Москве.
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