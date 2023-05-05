Названы правила выбора мяса для максимально безвредного шашлыка

Правила выбора мяса для максимально безвредного шашлыка назвали специалисты Роспотребнадзора. Перед покупкой они посоветовали обращать внимание на цвет и запах продукта, выбирать свежее или охлажденное мясо.

«Дело в том, что замороженное мясо теряет часть полезных веществ», — объяснили в ведомстве.

Чтобы отличить охлажденный свежий продукт от замороженного и оттаявшего, нужно надавить на него пальцем: свежее мясо будет упругим, а у оттаявшего более рыхлая консистенция. К тому же, оттаявшее мясо имеет более интенсивный цвет и дает темно-красный сок.

Специалисты отметили, что количество жира в мясе для шашлыка должно быть умеренным, а жировые прослойки — тонкими, белого цвета. Хорошее мясо не липнет к рукам, у него нейтральный или приятный запах, добавили они.

В Роспотребнадзоре крайне не рекомендуют покупать мясные продукты, которые были заморожены повторно. Чтобы выявить повторную заморозку, в ведомстве советуют приложить к продукту палец и подержать несколько секунд: повторно замороженное мясо от такого нагревания цвет не изменит.

Ранее об опасности шашлыка для некоторых категорий людей рассказала врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова.