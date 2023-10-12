Раскрыты подробности состояния госпитализированного Димы Билана

О состоянии госпитализированного певца Димы Билана рассказала телеканалу «360» мать артиста Нина Белан. Она заявила, что ее сын серьезно заболел.

«Дима меня щадит и не говорит всего. Бронхит у него точно, было плохо. Все серьезно, конечно, очень серьезно. Я с ним виделась, ему было плохо», — рассказала женщина.

По ее словам, Билан уже неоднократно переносил воспаление легких. Женщина выразила надежду, что в этот раз недуг сына не даст осложнений.

Об экстренной госпитализации Билана из-за острого бронхита стало известно в среду, 11 октября. Певец попал в больницу в Москве.

Ранее об остром бронхите сообщила певица Лолита Милявская.