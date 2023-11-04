Бизнес-леди назвала причины забрать бизнес из Москвы

Бизнес-леди Анастасия Ковальчук, владеющая собственным онлайн-магазином косметики и оффлайн-магазином в городе Орел, в беседе в «Мослентой» назвала причины забрать бизнес из Москвы в регионы.

Она призналась, что, когда открывала магазин в Орле, многие изначально не верили в его успех и советовали переносить открытие в Москву.

«Бесспорно, в столице больше возможностей и больше платежеспособных людей. Но в регионах вообще-то тоже живут люди», — подчеркнула Ковальчук.

По ее мнению, жители других российских городов также, как и москвичи, хотят получать качественные услуги и пользоваться различными сервисами. «И в регионах можно и нужно делать что-то для людей», — заключила она.

Ранее были названы самые популярные индийские магазины столицы.