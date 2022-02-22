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Россиянка рассказала о возможностях открытия бизнеса за пределами Москвы

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Россиянка рассказала о возможностях открытия бизнеса за пределами Москвы
Фото: Pixabay

Россиянка Мона Архипова, уже более 15 лет занимающаяся информационной безопасностью, в беседе с «Мослентой» рассказала о возможностях открытия бизнеса за пределами Москвы.

«Москва — удобный город для развития бизнеса. Здесь много компаний, офисов, различных контактов. Здесь проводится множество тематических мероприятий и вокруг полно твоих коллег», — отметила в разговоре девушка.

При этом она объяснила, что если человек работает в ее отрасли, но живет на Урале, то ему не обязательно ехать в столицу. По словам предпринимательницы, бизнес — это ответ на конкретные потребности людей в той или иной услуге. «Если есть те, кому такая услуга нужна на Урале, зачем куда-то ехать?», — заключила Архипова.

Ранее россиянка раскрыла стоимость запуска IT- стартапа в Москве.

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