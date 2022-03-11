В Подмосковье бизнесмен устроил стрельбу после замечания консьержки

В одной из многоэтажек подмосковного Домодедова бизнесмен Юрий Жорин напал с топором на консьержку, после чего заперся в квартире и устроил стрельбу из окна. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, инцидент произошел в жилом доме на улице Королева. Дежурная по подъезду сделала предпринимателю замечание, вызвавшее у него агрессивную реакцию. Сначала топором мужчина испортил мебель, потом набросился на женщину и начал ее душить. Консьержка смогла вырваться и убежать.

После этого Жорин заперся в квартире и открыл беспорядочный огонь по стоящим внизу машинам. Видеозаписью, снятой одной из жительниц соседних домов, поделился Telegram-канал Baza.