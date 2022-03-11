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В Подмосковье бизнесмен устроил стрельбу после замечания консьержки

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В Подмосковье бизнесмен устроил стрельбу после замечания консьержки
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В одной из многоэтажек подмосковного Домодедова бизнесмен Юрий Жорин напал с топором на консьержку, после чего заперся в квартире и устроил стрельбу из окна. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, инцидент произошел в жилом доме на улице Королева. Дежурная по подъезду сделала предпринимателю замечание, вызвавшее у него агрессивную реакцию. Сначала топором мужчина испортил мебель, потом набросился на женщину и начал ее душить. Консьержка смогла вырваться и убежать.

После этого Жорин заперся в квартире и открыл беспорядочный огонь по стоящим внизу машинам. Видеозаписью, снятой одной из жительниц соседних домов, поделился Telegram-канал Baza.

Вскоре дом был оцеплен. В течение двух часов полицейские вели переговоры с бизнесменом. В итоге оперативникам удалось его задержать. Уточняется, что во время задержания Жорин получил ранение в плечо. Из подъезда мужчину вынесли на носилках.

Ранее молодой человек устроил стрельбу в центре Москвы.

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