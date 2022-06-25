Известного бизнесмена избили в центре Москвы

Известного бизнесмена Дмитрия Агарунова избили в центре Москвы. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, инцидент произошел 26 мая. Предприниматель шел с дочерью по Фрунзенской набережной, двое неизвестных подкараулили его возле дома, напали и избили. Мужчина смог оказать сопротивление, и злоумышленники сбежали. Врачи диагностировали у потерпевшего травму головы, ушибы, перелом костей носа и лицевого скелета.

53-летний Агарунов является основателем и руководителем медиакомпании Gameland.

Ранее стало известно, что популярную TikTok-блогершу Терезу Пудовкину избили в центре Москвы.