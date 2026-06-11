Блогер поставил машину на автопилот в центре Москвы, ушел за чипсами и получил протокол

Хизри Запирова, известного как блогер Хиза, привлекли к ответственности после того как он поставил машину на автопилот в центре Москвы и ушел в магазин. О протоколе сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что полицейские выявили видеоролик во время мониторинга Сети. Блогер запечатлел, как остановил автомобиль посреди дороги на оживленной улице, включил автопилот, вышел из салона и пошел в магазин. Авто тем временем продолжило движение, тем самым провоцируя возможное ДТП, указали в полиции.

Сотрудники ДПС нашли 29-летнего Хизри и привлекли его к ответственности, составив два материала по административным статьям о нарушении правил остановки и нарушении ПДД. По ним блогеру грозит суммарный штраф в три тысячи рублей.

На видео Хизри запечатлел, как вышел из машины, купил в магазине газировку и чипсы, а затем постоял на тротуаре и понаблюдал за движением своего авто. «Пока пробочка, мы прогуляемся немножко», — комментировал он, затем все же вернувшись в салон.

В 2023 году Зарипова и его подельников отправили в колонию общего режима за мошенничество с рекламой ставок. В июле 2025 он вышел по УДО.