Опубликовано 20 июля 2026, 13:531 мин.
Блогерша прогулялась голышом по Москве и заинтересовала правоохранителей
Блогершу Брагину задержали после прогулки голышом по Москве.
Полиция проводит доследственную проверку в отношении блогерши Анастасии Брагиной. Девушка прогулялась голышом по Москве, пишет РИА Новости.
Отмечается, что проверка проводится по статье о развратных действиях.
Брагину задержали 19 июля. Правоохранителей заинтересовали публикации, где девушка снимала себя на видео обнаженной в общественных местах. По предварительным данным, блогерша находилась голой в магазине на Волоколамском шоссе.
Онлайн-журнал StarHit уточнил, что Брагина — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». Как объяснила сама блогерша, таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений».
Ранее московского блогера арестовали на 15 суток за заезд на диване по Патриаршим прудам.