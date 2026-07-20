Блогерша прогулялась голышом по Москве и заинтересовала правоохранителей

Полиция проводит доследственную проверку в отношении блогерши Анастасии Брагиной. Девушка прогулялась голышом по Москве, пишет РИА Новости.

Отмечается, что проверка проводится по статье о развратных действиях.

Брагину задержали 19 июля. Правоохранителей заинтересовали публикации, где девушка снимала себя на видео обнаженной в общественных местах. По предварительным данным, блогерша находилась голой в магазине на Волоколамском шоссе.

Онлайн-журнал StarHit уточнил, что Брагина — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2». Как объяснила сама блогерша, таким образом она хотела «выйти из навязанных обществом ограничений».

Ранее московского блогера арестовали на 15 суток за заезд на диване по Патриаршим прудам.