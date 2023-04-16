16:34, 16 апреля 2023
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Стали известны блюда из меню Си Цзиньпина во время его визита в Москву
Главу КНР Си Цзиньпина в Москве кормили блинчиками с олениной и закусками из морепрдуктов.
Фото: Grigory Sysoev / Reuters
О том, какие блюда подавали главе Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину во время его официального визита в Москву в марте, стало известно из материала РИА Новости.
Так, китайскому лидеру подавали красное и белое вино «Усадьба Дивноморское». Красное вино шло в сочетании с блинчиками с олениной, белое — с дальневосточными морепродуктами. Также в меню были блинчики с перепелкой и грибами.
В качестве десерта председателю КНР предложили торт-безе со свежими фруктами «Павлова», названный так в честь известной русской балерины Анны Павловой, и шербет из граната.
Ранее проезд китайской делегации по пустому Садовому кольцу попал на видео.