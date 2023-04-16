Стали известны блюда из меню Си Цзиньпина во время его визита в Москву

О том, какие блюда подавали главе Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину во время его официального визита в Москву в марте, стало известно из материала РИА Новости.

Так, китайскому лидеру подавали красное и белое вино «Усадьба Дивноморское». Красное вино шло в сочетании с блинчиками с олениной, белое — с дальневосточными морепродуктами. Также в меню были блинчики с перепелкой и грибами.

В качестве десерта председателю КНР предложили торт-безе со свежими фруктами «Павлова», названный так в честь известной русской балерины Анны Павловой, и шербет из граната.

Ранее проезд китайской делегации по пустому Садовому кольцу попал на видео.