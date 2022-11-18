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19:53, 18 ноября 2022
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Популярная сеть бургерных ввела в меню блюдо для собак

Популярная сеть бургерных ввела в меню блюдо для собак
Фото: пресс-служба Бургер Кинг

Специальное блюдо для собак со вкусом бургера ввела в меню популярная сеть фастфуда «Бургер Кинг». Об этом «Мосленте» сообщили в пресс-службе компании.

«Новое блюдо — косточки "Догпер". Название продукта созвучно слову "Воппер" — так называется флагманский бургер сети. Продукт для питомцев имеет вкус говядины, приготовленной на огне», — рассказали представители бренда.

«Бургер Кинг» отметил, что, по статистике компании, 87 процентов гостей их ресторанов заявили об искушении делиться своим заказом с питомцами. Поэтому в меню доставки было введено особенное «собачье» угощение.

«В России почти в 23 миллионах домохозяйств есть собака. Мы решили, что вкусом нашего главного бургера должны наслаждаться не только хозяева, но и их песели», — отметил директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.

Уточняется, что «Догпер» предназначен для собак старше 12 недель. Доля лакомства в суточном рационе животного не должна превышать 10 процентов. Продукт уже доступен к продаже в приложении сети.

Ранее шампанское и пиво вошли в меню для собак в одном из винных баров на улице Петровка в Москве.

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