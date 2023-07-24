Знаменитого бойца поп-ММА госпитализировали в Москве

В Москве после боя без правил госпитализировали знаменитого бойца поп-ММА Исрапила Рамазанова, известного как Мурад Легенда. Он получил множественные переломы, сообщает Telegram-канал Baza.

Врачи Городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова диагностировали у Рамазанова перелом костей скулообразного комплекса, перелом нижней челюсти, носа и левой стенки медиальной орбиты. Всего через день спортсмен выписался из больницы, уточнил источник.

22 июля Рамазанов участвовал в поединке народной бойцовской лиги «Наше Дело». Его противником стал боец легкого веса Фарид Ядуллаев.

Ранее боец ММА Джахар Мажидов спас жизнь человеку с приступом эпилепсии в столичном магазине. Инцидент попал на видео.